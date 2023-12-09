"Сигнал усім зрадникам": російське ТБ показало своє ставлення до українських колаборантів

У кремлівських пропагандистів паніка через вбивство екснардепа Іллі Киви. Путінським посіпакам не подобається, що іноземні спецслужби діють на території Росії й поготів так близько до Москви.

Власне, щодо смерті Киви росіяни переймаються менше. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, чому російські "колеги" не сказали жодного доброго слова про зрадника-втікача після смерті.

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"Зрадників ніде не люблять навіть у такій огидній спільноті, якою зараз є російська інформаційна банда. Щоправда, я не знаю, настільки пропагандисти готові це все прийняти. Але, до речі, Олєг Царьов цей сигнал прийняв на свій рахунок. Я думаю, що Кива не останній", – мовив Яковенко.

Як Кива догоджав новим господарям

Екснардеп та зрадник України Олєг Царьов дуже розхвилювався через вбивство свого колеги-колаборанта Іллі Киви. Зі страху він навіть посилив свою охорону та визнав, що українські спецслужби працюють ефективно.

Кива "вірою й правдою" служив російській фашистській державі. Він, не покладаючи язика, цілими днями облизував путінський режим й робив наклепи на Україну. Кива був дуже активний, для нього на телебаченні навіть придумали формат "аналітика від Киви".

ТОПовий зрадник дуже старався бути корисним новим господарям. Проте після смерті не отримав жодного доброго слова від своїх колишніх колег.

"Це дуже хороший сигнал усім зрадникам. У Росії ще є велика обойма таких зрадників як Кива. Вбивство екснардепа хороший сигнал для них всіх", – зазначив російський опозиційний журналіст.

Що відомо про ліквідацію Іллі Киви