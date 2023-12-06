Маленький гвинтик більше не "за життя": підбірка мемів про Іллю Киву

У Підмосков'ї 6 грудня знайшли тіло колишнього нардепа Іллі Киви, який після початку повномасштабного вторгнення переховувався у Росії. Мережа не оминула цей факт увагою і одразу вибухнула мемами.

Відомо, що за ліквідацією держзрадника стоїть Служба безпеки України. Побірку найкращих жартів про діяльність Іллі Киви – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Меми про Киву

З початку повномасштабного вторгнення Ілля Кива переховувався у Росії, звідки періодично намагався нагадувати про себе. Схоже, тепер він нагадав про себе востаннє. Держзрадника 6 грудня ліквідувала СБУ – за допомогою стрілецької зброї.

Ілля Кива був ліквідований під Москвою / мем з соцмереж

Звісно, мільйон та один мем стосувався знаменитого виразу Іллі Киви про те, що він "маленький гвинтик". Тепер гвинтик трохи втомився та ліг спочити.

Маленькому гвинтику на День Миколая стало погано / мем з соцмереж

Коміки у мережі також пригадують минуле життя Іллі Киви. Тобто політичну силу "Опозиційна платформа", в яку він вже ніколи не повернеться.

Звісно, також користувачі соцмереж почали припускати, як же виглядала зустріч Іллі Киви та представників Служби безпеки України. Але будь-якому випадку – не надто позитивно для самого держзрадника.

Іллі Киві 6 грудня передали "вогняний привіт" / мем з соцмереж

Також пропонуємо ознайомитися з вже легендарним відео про "маленький гвинтик". Саме так намагався виправдати себе Кива перед журналістами у день захисту дисертації

Однак, на жаль, поки українцям доводиться лише здогадуватися, як же відреагував Кива на візит СБУ. Також лишається лиш очікувати на нові подробиці операції СБУ на російській територій. Цей інцидент вкотре показав, що зрадники не можуть почуватися у безпеці навіть у Москві.

Підбірка мемів про Іллю Киву до 6 грудня: дивіться у галереї

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