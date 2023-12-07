Щодня по всьому світу гинутимуть зрадники України: зведення від Романа Світана

СБУ здійснила спецоперацію з ліквідації колишнього нардепа від ОПЗЖ й зрадника-втікача Іллі Киви. Неспокійно запроданцям буде тепер не лише на окупованих територіях чи в Росії.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що загалом у нас є близько десятка спецслужб, які знищуватимуть зрадників.

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Ліквідація Киви та інших зрадників

Світан зазначив, що Ілля Кива не колаборант, а впроваджений агент або потім уже взятий ФСБ "на гачок", який виконував завдання для російських спецслужб. Загалом в Україні таких є ще чимало, а їх ліквідація – це знищення терористів, які беруть безпосередню участь в убивстві українського населення.

За його словами, робота наших спецслужб триває, щоб упродовж 10 – 15 років знищити всіх, хто вторгся на територію України або сприяв цьому.

Щодня в Росії, на окупованих територіях України й загалом у світі гинутимуть ті учасники геноциду українського народу, які виконували цю брудну справу,

– наголосив полковник запасу.

Він додав, що ліквідація Киви на території Росії та колаборанта Олега Попова у Луганську – почерк Служби безпеки України. Загалом у нас до десятка спецслужб, які займатимуться знищенням зрадників.

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Як ЗСУ знищують окупантів під Авдіївкою

Полковник запасу зауважив, що росіяни збільшили інтенсивність атак на фронті, зокрема, під Авдіївкою. Адже поставлено завдання якось розв'язати питання з цим містом до виступу Владіміра Путіна. Тож ворог гнатиме свій особовий склад навіть колонами, не звертаючи уваги на безпеку.

Він наголосив, що в районі Авдіївки кожен кущ та перехрестя пристріляні нашими батареями. Тому загарбники іноді мінусуються цілими підрозділами, особливо за допомогою касетних боєприпасів.

Загалом же по всій лінії фронту, за його словами, мінусуються понад тисячі росіян. Тобто ми виконуємо основне завдання – знищення армії противника.

Вони самі йдуть. Ми їх загнали в зиму,

– сказав Світан.

Тобто, пояснив він, наступальний потенціал окупантів різними способами, зокрема й за допомогою дезінформації, відсунули в зиму. Тепер, коли по мокрих донецьких ґрунтах неможливий рух, росіянам доводиться штурмувати живою силою – принаймні, допоки вона не зустрінеться з нашим залізом.

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