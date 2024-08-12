Російський опозиціонер Яшин пояснив свій заклик Україні піти на переговори з Росією

Російський так званий опозиціонер Ілля Яшин, який ще нещодавно виступав за послаблення санкцій проти "звичайних росіян", під час інтерв'ю блогеру Юрію Дудю вирішив пояснити, чому пропонував нашій державі піти назустріч Росії у питанні мирних переговорів.

Яшина звільнили 1 серпня з в’язниць у Росії під час масштабного обміну ув’язненими між країнами Заходу та Москвою, і вже незабаром після цього він з незрозумілих причин вирішив виступити з заявою щодо переговорів.

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Як Яшин пояснив свою заяву щодо переговорів між Україною та Росією

Нещодавно звільнений з російської в'язниці Яшин у коментарі одному з видань вирішив дати "пораду" та заявити, що Росії й Україні треба сісти за стіл переговорів. Наразі ж так званий опозиціонер зіштовхнувшись із засудженням громадськості вирішив змінити свій погляд та визнати, що така його теза була не зовсім вдалою.

За його словами, за 2 роки ув’язнення він нібито випав із контексту й не очікував, що його заяву приймуть настільки різко та назвуть "поширенням кремлівського наративу". Ілля Яшин додав, що його позиція нібито не змінювалася з 2014 року і він "виступає за виведення російських військ із території України".

Лише Україна може вирішити, коли й в якому форматі треба вести переговори. Я не мав на увазі, що Україна має обмінювати свої території на мир. Я мав на увазі, що рано чи пізно якісь переговори про мир мають розпочатися у тому форматі, який буде прийнятним для української сторони. Навряд чи Україна на цих переговорах говоритиме про відчуження своїх територій,

– сказав він.

Цікаво, що звільнені з російських в'язниць Ілля Яшин, Андрій Пивоваров і Володимир Кара-Мурза дали пресконференцію в Бонні. На ній вищезгаданий Яшин встиг і назвати війну "конфліктом", і закликати до послаблення санкцій щодо "звичайних" росіян.