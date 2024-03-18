Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил замість Юрія Ігната
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ 18 березня призначили нового речника. Цю посаду очолив майор Ілля Євлаш.
Посаду речника Ілля Євлаш обійняв замість Юрія Ігната. Полковник залишив цю посаду 16 березня 2024 року.
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Євлаш став речником Повітряних сил
Нового речника Повітряних сил обрали згідно з наказом головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.
Начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича,
– мовиться в дописі.
Військові повідомили, що Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю, очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання Сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Крім того, він також речник Східного угруповання військ.
Раніше Євлаш у коментарі ЗМІ заявляв, що відбулася ротація і він з оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця" повертається назад до Сухопутних військ. Отже, із 5 березня Ілля Євлаш покинув посаду речника ОСУВ "Хортиця".
Юрій Ігнат пішов із посади речника Повітряних сил
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук 16 березня повідомив, що Юрій Ігнат полишає посаду речника Повітряних сил ЗСУ. За словами генерала, Ігнат обійме нову посаду на іншому напрямку.
- Олещук подякував Ігнату за величезний обсяг роботи та результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті України. Куди саме перевели Ігната, генерал не повідомив, однак відомо, що він лишатиметься в складі Повітряних сил.
- На своє звільнення також відреагував і сам Юрій Ігнат. Зокрема, він подякував усім медіа, із якими йому довелося працювати, а також висловив вдячність кожному, хто "допомагав, і всім, хто критикував".
- Ігнат також зазначив, що "було важко і точно не буде соромно", що нагадує слова колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він також побажав успіхів своєму наступнику і висловив щирі сподівання, що в новообраного речника "вийде ще краще" виконувати свої обов'язки.