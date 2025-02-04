Ілону Маску надали офіційний статус спеціального держслужбовця

Відомий американський мільярдер Ілон Маск офіційно працює під керівництвом президента США Дональда Трампа як спеціальний державний службовець.

Відповідну інформацію розповів представник Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про статус Маска

Як зазначає CNN, цей статус означає, що Маск не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем. Таким чином Білий дім вперше прокоментував правову основу, на якій Маск зараз працює у Вашингтоні.

За інформацією Міністерства юстиції Сполучених Штатів, спеціальний державний службовець – це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".

Людина, знайома з його працевлаштуванням, повідомила виданню, що Ілон Маск не отримує зарплату. Водночас він має надсекретний допуск до державної таємниці, повідомив телеканалу посадовець, знайомий з цим питанням.

Як спеціальний державний службовець, Маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє держслужбовцям брати участь у справах, що можуть вплинути на їхні фінансові інтереси.

Цей закон може бути застосований як у кримінальному, так і в цивільному порядку, але забезпечувати його дотримання може лише Міністерство юстиції США.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що Ілон Маск, який працює у Білому Домі спеціальним державним службовцем, не може нічого робити без схвалення адміністрації Трампа. Його мета на посаді – скорочення складу американського уряду.