Ілон Маск підключався до розмови Зеленського і Трампа 6 листопада, – Axios

У середу, 6 листопада, відбулася телефонна розмова Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Один із сюрпризів було те, що Ілон Маск також був на лінії.

У частині західних ЗМІ кажуть, що розмова пройшла добре, а в інших, що Зеленського "не полишило почуття відчаю" після того, що він почув від новообраного президента США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

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Що означає участь Маска у розмові Трампа та Зеленського

Журналісти кажуть, що участь Маска у розмові підкреслює те, наскільки впливовим може бути він у другій адміністрації Трампа, а також вказує на невизначеність щодо того, як саме новий президент США буде діяти щодо України.

Під час розмови Маск нібито пообіцяв підтримувати Україну через свої супутники Starlink. Однак, він не відповів на запит ЗМІ про коментар щодо його участі у дзвінку.

І, як пишуть ЗМІ, Маск також приєднувався до розмови Трампа з президентом Туреччини Ердоганом.

Про що говорили сторони під час дзвінка

Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв швидке розв'язання війни, відмовлявся сказати, на чиєму він боці, та критикував пакети військової допомоги Україні.

Зараз адміністрація Байдена шукає способи передати якомога більше військової допомоги Україні до 20 січня, коли Трамп може перекрити кран,

– пише Axios.

Водночас там додають, що "приватні розмови Трампа та його команди з Зеленським … протягом останніх двох місяців … були більш заспокійливими для українців". А Зеленський нібито вважає, що такий швидкий дзвінок одразу після виборів став позитивним знаком. До слова, Трамп після виборів ще не спілкувався з Володимиром Путіним.

У виданні кажуть, що розмова Зеленського та Трампа тривала приблизно 25 хвилин. Американський політик нібито знову заявив, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці.

"Три джерела, проінформовані про розмову, повідомили, що Зеленський відчув, що розмова пройшла добре і це не збільшило його занепокоєння щодо перемоги Трампа. Одне з джерел повідомило, що це "не залишило Зеленського почуття відчаю"", – пише Axios.