Маск був на відкритті Нотр-Даму як VIP-гість, – CNN

У суботу, 7 грудня, світ відзначав відкриття Собору Паризької Богоматері. На його реставрацію витратили п'ять років, а на урочисте відкриття запросили багато політиків. Серед них побачили і Маска.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. На урочистостях було 40 світових лідерів. Тепер собор гостинно прийматиме 15 мільйонів відвідувачів щороку – проти 12 мільйонів до пожежі.

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Маск був на церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері

Технологічний мільярдер Ілон Маск прибув до Собору Паризької Богоматері, щоб взяти участь у церемонії відкриття. Він є одним з VIP-гостей, запрошених разом з деякими релігійними діячами та світовими лідерами, включаючи новообраного президента Дональда Трампа,

– навели дані журналісти.

І справді, під час церемонії можна було побачити Маска в залі. Він підходив до Трампа, але переважно був сам.



Маска попросили сфотографуватися / Скриншот 24 Каналу

Макрон не просто так постійно був біля Трампа

Ті, хто стежили за трансляцією, могли помітити, як часто обраний президент Америки опинявся біля Макрона. Трамп заходив у залу дуже невпевнено, але потім опанував себе і довго тримав Макрона за руку, щось говорячи йому. Згодом майбутній очільник США пройшов повз інших лідерів, у тому числі Зеленського, поговоривши і з ними.

Після того, як подружжя Макронів зайшло до собору, Трампа посадили між ними. А у своїй промові президент Франції досить символічно наголосив на єдності, братерстві та взаємодопомозі.

Усі, хто доклався до відбудови, – ви всі дали нам приклад, щоб показати, що можуть робити великі нації. Цей собор був також щасливою метафорою того, що таке нація і яким має бути братерство народу, впевненого, що він може зробити великі вибори. Нотр-Дам каже нам, що наші найсміливіші мрії можуть бути реалізовані. Цей собор нагадує нам, що ми спадкоємці чогось більшого, ніж ми є,

– сказав він.

Імовірно, Макрон відправив Трампу сигнал: Європа рада вам, але й ви маєте бути свідомим у своїй діяльності.

Цікаво! На відміну від інших політиків, Трамп був не в чорному піджаку, а в темно-синьому. Оскільки його краватка мала жовтий колір, у мережі побачили в цьому добрий знак для України.