У Зеленського розкритикували Маска за "прості рішення" щодо війни Росії проти України
Джерело:Михайло Подоляк
Мільярдер Ілон Маск неодноразово виступав із заявами щодо миру в Україні. Однак він не уявляє, до чого можуть привести його пропозиції.
Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що ідеї Маска є нібито чарівними "простими рішеннями".
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"Обміняти чужі території на ілюзорний мир" чи "відкрити всі акаунти, тому що свобода слова має бути тотальною". Але є одне але. Добрими намірами дорога обов'язково вимощена в путінське або вестівське пекло", – сказав Подоляк.
Маск отримав запрошення в Україну
Президент України Володимир Зеленський подякував Маску за Starlink та доступ до інтернету. Він запросив мільярдера в Україну, щоб він побачив результати злочинів росіян.
Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав і коли ми можемо її закінчити, – зазначив президент.
Неоднозначні заяви Ілона Маска: що відомо
- У жовтні Маск вигадав, як нібито можна зупинити російсько-українську війну. На його думку, на окупованих територіях треба провести референдуми під наглядом ООН. Маск вважає, що населення має вирішувати, чи слід Росії піти з України.
- Мільярдер назвав Крим "помилкою Хрущова" й заявив, що півострів формальною є частиною Росії. Так нібито було з 1783 року.
- Маск також сказав, що Україна повинна відновити подачу води у Крим та зберігати нейтралітет.