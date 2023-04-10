Хай люди вирішують, чи це пропаганда, – Маск зробив обурливу заяву щодо твіту Медведєва

Ілон Маск зробив чергову скандальну заяву. Засновник "SpaceX" та власник Twitter вирішив відповісти щодо пропагандистського твіту Медведєва.

Посіпака Путіна, заступник секретаря російського радбезу, вже традиційно видав порцію чергової маячні. Зокрема, виклав пост, що нібито "Україна зникне". Схоже, Медведєв знову в нетверезому стані. Тим часом Ілон Маск відмовився видаляти твіт.

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Маск відмовився видаляти абсурдний твіт Медведєва

Власник Twitter поскаржився, буцімто хтось передав, що Путін назвав його "воєнним злочинцем за допомогу Україні". Тож через це російський диктатор "не найкращий друг".

Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують,

– цинічно заявив Маск.

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Що цьому передувало