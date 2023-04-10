Хай люди вирішують, чи це пропаганда, – Маск зробив обурливу заяву щодо твіту Медведєва
Джерело:Ілон Маск
Ілон Маск зробив чергову скандальну заяву. Засновник "SpaceX" та власник Twitter вирішив відповісти щодо пропагандистського твіту Медведєва.
Посіпака Путіна, заступник секретаря російського радбезу, вже традиційно видав порцію чергової маячні. Зокрема, виклав пост, що нібито "Україна зникне". Схоже, Медведєв знову в нетверезому стані. Тим часом Ілон Маск відмовився видаляти твіт.
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Маск відмовився видаляти абсурдний твіт Медведєва
Власник Twitter поскаржився, буцімто хтось передав, що Путін назвав його "воєнним злочинцем за допомогу Україні". Тож через це російський диктатор "не найкращий друг".
Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують,
– цинічно заявив Маск.
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Що цьому передувало
- 8 квітня на офіційній сторінці Медведєва у твітері з'явився твіт з назвою "Чому Україна зникне? Бо нікому не потрібна". Згадав він Європу, США, Азію, Африку та Латинську Америку.
- Серед іншої маячні секретар радбезу заявив, що Україна "не потрібна Росії". І це при тому, що у 2014-му держава-агресорка вторглася на нашу землю, анексувала частину територій, згодом розпочала повномасштабну війну та досі продовжує вбивати невинних українців. Окрім того, намагається повністю окупувати Донбас.
- Окрім того, "п'яний" Медведєв не побоявся відкрити рота у бік українського народу, який вже 411 день повномасштабної війни чинить опір агресору і обов'язково переможе. Тож зникне не Україна, а Росія. Її кривава влада та армія вбивць постане перед судом за кожен злочин, скоєний проти нашого народу.