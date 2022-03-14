Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок за Україну

Ілон Маск звернувся до поки що президента Росії Володимира Путіна. Зокрема відомий винахідник та засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring викликав Путіна на поєдинок.

Відповідну заяву Маск оприлюднив у твітері 14 березня – на 19 день війни, яку Росія почала проти України. Поєдинок буде за Україну.

Зауважте Я попереджав НАТО, що Росія піде на нас війною, тепер кажу, що війна піде на них, – Зеленський

Ілон Маск кинув виклик Путіну

Я кидаю виклик Володимиру Путіну до поєдинку. Ставки – Україна,

– заявив Ілон Маск.

Ба більше, мер Києва Віталій Кличко, який єдиний у світі має пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, приєднався до ідеї.

Зокрема опублікував коментар під дописом. Ймовірно, мер Києва з радістю би приєднався до Ілона Маска.



Реакція Віталія Кличка на допис Ілона Маска / Скриншот з твітеру

До речі, раніше Ілон Маск на прохання очільника Мінцифри Михайла Федорова надав Україні партії станцій Starlink, які допоможуть перемогти російських окупантів.

Зокрема мовиться про систему безпровідного супутникового зв'язку, завдяки якій можна отримати доступ до широкосмугового інтернет-підключення – тобто в будь-якому куточку Землі можна встановити безперебійний зв'язок.

Термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті, що взаємодіють між собою на низьких частотах.

Ілон Маск допоміг українцям терміналами Starlink – дивіться відео