Минулого року Маск вимикав Starlink біля Криму, щоб запобігти атаці на флот Росії, – CNN

Минулого року Ілон Маск потай наказав вимкнути Starlink біля узбережжя Кримського півострова, щоб перешкодити атакам ЗСУ на флот Росії. Він нібито боявся, що у відповідь окупанти застосують ядерну зброю.

Україна попросила мільярдера ввімкнути покриття на окупованих територіях, проте той відмовив. ЗСУ довелося шукати альтернативні методи.

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Маска почав хвилювати наступ ЗСУ

Журналіст Волтер Айзексон презентував біографію Ілона Маска, у якій, зокрема, описав ставлення мільярдера до російсько-української війни. У книзі розповідається, що після передачі Україні Starlink Маск встиг пошкодувати про своє рішення – тоді, коли ЗСУ перейшли у наступ.

У певний період війни мільярдер наказав таємно вимкнути супутникову систему біля берегів Кримського півострова. Він боявся, що удари українських дронів по кораблях окупантів призведуть до застосування ядерної зброї.

Її зробили для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні речі, а не завдавати ударів безпілотниками,

– розповідав мільярдер.

Михайлу Федорову довелося просити Маска відновити роботу Starlink, щоб морські дрони продовжували працювати. Той відповів, що вражений дизайном безпілотників, однак не буде вмикати покриття біля окупованого Криму.

Обмеження роботи станцій