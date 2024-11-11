Маск назвав Шольца дурнем: що відповів канцлер Німеччини мільярдеру

Олаф Шольц відреагував на допис Ілона Маска, в якому мільярдер назвав його дурнем. А також розповів, чи відчуває роздратування через допис Маска.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що заява Ілона Маска робить йому честь, передає 24 Канал з посиланням на t-online.

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Що Шольц відповів Маску

Олаф Шольц сказав, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів.

Він не глава держави,

– додав Шольц.

Раніше Ілон Маск у своїй соцмережі X прокоментував розпад "світлофорної" коаліції та назвав Олафа Шольца дурнем. На заяву мільярдера вже відреагувала заступниця речника німецького уряду Крістіане Хоффманн.

Вона заявила, що на X є свобода для дурнів, хоча має власний акаунт у соцмережі. Хоффманн виправдовує це тим, що соціальні мережі є важливим засобом поширення інформації про свою роботу для федерального уряду.

Варто зазначити, що коли Ілон Маск став власником X, соцмережа знову стала популярною серед одіозних політиків та діячів. Це відбулося внаслідок того, що Маск вирішив їх розблокувати.