"Росія дійде до Дніпра, а Одеса впаде": Маск видав обурливу заяву про перебіг війни в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск вже неодноразово висловлював скандальні думки щодо повномасштабної війни в Україні. Цього разу він видав нову заяву.

Ілон Маск знову зробив неоднозначну заяву. Він вважає, що "це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі.

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"Росія отримає більше землі"

Маск вважає, що "будь-який дурень" міг це передбачити. Він нагадав, що рік тому вже давав свою "експертну" оцінку та рекомендував Україні закріпитися і залучити всі ресурси для оборони. Вочевидь, Маск уявляє себе військовим оглядачем.

Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні,

– написав він.

Він переконаний, що чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра. Він також висловив переконання, що якщо війна триватиме досить довго, то впаде і Одеса. Ймовірно, Маск забув, що українці готові давати росіянам відсіч у всіх містах.

Він також "порекомендував" почати переговори. Однак позиція України залишається незмінною: переговори неможливі, поки російські солдати не покинуть територію нашої держави та не вийдуть на кордони 1991 року.

Маск вже не вперше демонструє свою антиукраїнську позицію.

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