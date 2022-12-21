Маск погодився піти з посади гендиректора Twitter, проте назвав умову

Ілон Маск заявив, що найближчим часом піде з посади голови Twitter. Він вже шукає собі заміну.

Маск зазначав, що піде з посади, коли знайде "когось достатньо тупого". Він також розповів, чим буде займатися потім.

До теми Користувачі Twitter "звільнили" Ілона Маска, а той у відповідь готує зміни до опитувань

Маск хоче знайти на заміну "когось достатньо тупого"

Я залишу пост керівника Twitter як тільки знайду когось достатньо тупого, щоб обійняти цю посаду. Після цього, я буду лише займатись програмним забезпеченням та серверами,

– сказав Маск.

Нагадаємо, все почалося з запитання Маска про те, чи варто йому покинути свій керівний пост у компанії. Більшість – 57,5% користувачів із понад 17 мільйонів – відповіли ствердно.

Варто пам'ятати, що такі опитування у випадку Маска часто є більше анонсами, ніж бажанням дізнатися думку користувачів.

Раніше він запитував, чи варто йому купити твітер, а потім виявилося, що він уже це робить.

У листопаді 2021 року він продав 10 відсотків своїх акцій Tesla після того, як поцікавився про це у своїх підписників, а більшість із них відповіла, що саме так варто й зробити. Тоді він написав: "Я буду дотримуватися результатів цього опитування, як би воно не пішло". Але журналісти The Wall Street Journal виявили, що він прийняв рішення продати акції ще у вересні.

Що буде з подальшими опитуваннями

Соцмережа, ймовірно, дозволить голосувати у майбутніх важливих опитуваннях лише платним підписникам Twitter Blue. Які саме важливі теми маються на увазі, не уточнюється, але це можуть бути рішення про критичні оновлення та зміни, що матимуть значний вплив на майбутнє сервісу, а також політика компанії щодо різних питань.

На таку ідею Маска наштовхнув один із користувачів Twitter з ніком Unfiltered Boss.

Підписка Twitter Blue за 8 доларів доступна лише в чотирьох країнах – США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії. Про плани поширення її на інші країни нічого не відомо.