Прощання з Ілоною Капельницькою: стало відомо, коли та де поховають жертву російської атаки

Після обстрілу Чернівців 12 липня ветеранка Ілона Капельницька впала в кому. На жаль, не вдалось врятувати її життя, вона померла 25 липня.

Коли місті відбудеться прощання з загиблою доброволицею повідомив священник УГКЦ та військовий капелан Василь Гасинець, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни вдарили дроном по автобусу на Сумщині: є загиблі та постраждалі

Коли попрощаються із загиблою?

У Чернівцях прощатимуться з ветеранкою Ілоною Капельницькою, яка померла від травм, отриманих під час російського удару по житловій багатоповерхівці. Церемонії прощання триватимуть два дні – 28 та 29 липня.

У понеділок, 28 липня, о 17:00 тіло військової зустрінуть біля гарнізонного храму УГКЦ на вулиці Капеланській, 31. Пізніше, о 19:00, там же відбудеться велика панахіда. Прощальна церемонія розпочнеться 29 липня о 10:00 у гарнізонному храмі.

Як повідомив військовий капелан, Капельницьку поховають на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців о 10:30 – 11:00.

Що відомо про загибель військової?

У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька, яка отримала тяжкі поранення під час ракетного удару по Чернівцях 12 липня. Від моменту атаки вона перебувала у комі. Таким чином кількість жертв внаслідок обстрілу, на жаль, зросла до чотирьох.