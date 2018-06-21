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Ілюстратор дотепно поєднує фото котів та їжі: весела добірка

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Коти на їжі
Коти на їжі / instagram.com/cats_in_food

Ілюстраторка Ксенія за допомогою фоторедактора Photoshop поєднала дві речі, які любить найбільше, – котів та їжу.

За словами дівчина, наприкінці січня вона придумала і запустила сторінку в Instagram під назвою Cats In Food, де публікує фото з "домальованими" до їжі обличчя різних котів.

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Зараз за блогом Ксенії стежать понад 74 тисяч користувачів.

 

Теги: LifeStyle світ тварин Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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