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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Ілюзіоністка здивувала рекордною кількістю переодягань за 30 секунд: захопливе відео

4659 Читать новость на русском
Ілюзіоністка переодягнулась 16 разів за 30 секунд
Ілюзіоністка переодягнулась 16 разів за 30 секунд / Скрін з відео

Фокусники з Малайзії Ейвері Чин і Сільвія Лім представили швидке шоу з перевдяганням, під час якого дівчина переодяглася 16 разів за півхвилини.

Відео було опубліковане на сторінці рекордів Гіннеса в Instagram.

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Так, пара ілюзіоністів продемонструвала приголомшливе шоу перевдягань у Гонконзі у рамках програми MassMutual Jr. Space Camp.

Раніше дует уже потрапляв до книги рекордів Гіннеса.

За правилами, після кожної зміни одягу жінка має бути у абсолютно іншому вбранні, і не може бути жодних доказів наявності попереднього костюму.

Most costume change illusions in 30 seconds. How do they do it? Malaysian magicians Avery Chin and Sylvia Lim demonstrated their record-breaking illusion skills this week in Hong Kong at the MassMutual Jr. Space Camp Program event ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Congratulations to the dazzling duo who now hold both the 30 second and the one minute record titles. The rules for this title state that after every ‘reveal’ a completely different costume must be worn, and there can be no evidence of the previous outfit. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. Our costume change illusion records have changed hands multiple times over the past two years, between Avery and Sylvia and fellow Malaysian magicians Min Chek Loo and Mark Yong Chuan Aun – aka ‘Vivas Magic’. There's nothing like a bit of friendly rivalry when it comes to record-breaking - we look forward to seeing the next attempt! _____________________________________________________ #magic #illusion #magician #guinnessworldrecords #officiallyamazing #dresses #dress

Допис, поширений Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Теги: LifeStyle Рекорди
Джерело: 24 Канал
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