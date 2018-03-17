Ілюзіоністка здивувала рекордною кількістю переодягань за 30 секунд: захопливе відео

Фокусники з Малайзії Ейвері Чин і Сільвія Лім представили швидке шоу з перевдяганням, під час якого дівчина переодяглася 16 разів за півхвилини.

Відео було опубліковане на сторінці рекордів Гіннеса в Instagram.

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Так, пара ілюзіоністів продемонструвала приголомшливе шоу перевдягань у Гонконзі у рамках програми MassMutual Jr. Space Camp.

Раніше дует уже потрапляв до книги рекордів Гіннеса.

За правилами, після кожної зміни одягу жінка має бути у абсолютно іншому вбранні, і не може бути жодних доказів наявності попереднього костюму.