Ілюзіоністка здивувала рекордною кількістю переодягань за 30 секунд: захопливе відео
Фокусники з Малайзії Ейвері Чин і Сільвія Лім представили швидке шоу з перевдяганням, під час якого дівчина переодяглася 16 разів за півхвилини.
Відео було опубліковане на сторінці рекордів Гіннеса в Instagram.
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Так, пара ілюзіоністів продемонструвала приголомшливе шоу перевдягань у Гонконзі у рамках програми MassMutual Jr. Space Camp.
Раніше дует уже потрапляв до книги рекордів Гіннеса.
За правилами, після кожної зміни одягу жінка має бути у абсолютно іншому вбранні, і не може бути жодних доказів наявності попереднього костюму.
Джерело: 24 Канал
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