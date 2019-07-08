Ілюзії Зеленського розтануть після невдалих переговорів, – експерт

Про пропозицію Володимира Зеленського провести перемовини з Путіним, про виклики перед президентом та те, чи варто запроваджувати відкриті списки – в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

Зеленський може повторити долю Ющенка

– Основна проблема президента Володимира Зеленського – йому дісталися п’ять років правління Петра Порошенка. Реванш, який ми бачимо, і гасло "дістало все, що зараз відбувається" не народилося за 40 днів його президентства.

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– Сьогодні суспільство дивиться на президента і на те, чи зможе він ці наслідки подолати. На жаль, є велика ймовірність того, що він зробить ті самі помилки, які свого часу зробив четвертий президент Віктор Ющенко.

– Майдан виходив за інший переустрій суспільства. Після Помаранчевого Майдану всі вважили, що все буде по-новому, будуть покарані основні злочинці, люди, які фальшували вибори та корупціонери. Проте Ющенко не просто не прибрав їх, його гасло "Бандитам тюрми" і "Закон один для всіх" не спрацював. Вони стали співпрацювати, залишилися в політиці і через декілька років знову взяли владу у свої руки.



Віктор Ющенко

– Зараз такі ж виклики стоять перед Володимиром Зеленським. Якщо не просто робити заяви, а реально прибрати всіх політиків, корупціонерів, зрадників, кримінал і робити це рішуче, маючи політичну волю, тоді в країні щось зміниться. Якщо цього не робити, лише заяви і наслідків, як завжди, не буде, то Зеленського очікує така ж доля, як і Ющенка та Порошенка.

Також політтехнолог дав декілька порад, що потрібно робити Володимиру Зеленському:

Вже через два тижні він може мати парламент, в якому більшість буде належати йому. Депутати могли б призначити генерального прокурора, який міг би почати справжню боротьбу з корупцією. Зараз йому підпорядковується СБУ і, як мінімум, реальні дії по блокуванню всіх тих, хто сьогодні є агентами Москви в Україні. Вийти в парламент з ініціативою, що людина, яка заявляє свої проросійські позиції та в його історії є співпраця з Москвою – не може вести політичну та публічну діяльність в Україні. По справжньому перекрити кордон, зробити візовий режим. Під час війни у Грузії треба було відмовитися від дипломатичних відносин. Тобто, дійсно показати, що Росія – це агресор.

Путін не захоче проводити переговори з Зеленським у Мінську

– Такі перемовини мають певний ефект за доброї волі сторін, яких "звуть" за стіл і коли можна впливати на ці сторони. Поки що в Україні ми не бачимо такої можливості.

– Путін не хоче домовлятися і не буде це робити, поки Україна слабка і показує свою неможливість спротиву.

– Я бачу, що Зеленський в ілюзіях того, що можна домовитися. Йому здається, що в цьому (в тому, що між Україною та Росією досі немає домовленостей, – 24 канал) є вина його попередників, які заробляли на війні. Це є так, але шлях умиротворення, на жаль, поки не є ефективним. Його ілюзії "розтануть" після деяких невдалих переговорів.

Чи вигідно впроваджувати відкриті списки?

– У всій цій історії з новим виборчим кодексом є багато питань. По-перше, суспільству розповідають, що відкриті списки – це краще, ніж мажоритарка. Наше населення не розуміє, що їх чекає.

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– По-друге, як технічно виглядатимуть відкриті списки, як людям голосувати? Адже математично ви повинні взяти бюлетень, де буде перелік партій, відмітити партії, а потім попросити у комісії список кандидатів по цій партії. Уявляєте, скільки для цього потрібно бюлетенів? Відкриті списки треба вводити, коли голосування перейде від паперової системи до електронної. Тоді все буде просто.

– По-третє, уявіть, що зараз обереться парламент по старим правилам, він прийме нові правила. Але ж сам 5 років буде жити за попередніми правилами.

Повне інтерв’ю з політтехнологом Сергієм Гайдаєм – дивіться у відео.