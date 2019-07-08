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      Ілюзії Зеленського розтануть після невдалих переговорів, – експерт

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      Про пропозицію Володимира Зеленського провести перемовини з Путіним, про виклики перед президентом та те, чи варто запроваджувати відкриті списки – в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

      Зеленський може повторити долю Ющенка

      – Основна проблема президента Володимира Зеленського – йому дісталися п’ять років правління Петра Порошенка. Реванш, який ми бачимо, і гасло "дістало все, що зараз відбувається" не народилося за 40 днів його президентства.

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      – Сьогодні суспільство дивиться на президента і на те, чи зможе він ці наслідки подолати. На жаль, є велика ймовірність того, що він зробить ті самі помилки, які свого часу зробив четвертий президент Віктор Ющенко.

      – Майдан виходив за інший переустрій суспільства. Після Помаранчевого Майдану всі вважили, що все буде по-новому, будуть покарані основні злочинці, люди, які фальшували вибори та корупціонери. Проте Ющенко не просто не прибрав їх, його гасло "Бандитам тюрми" і "Закон один для всіх" не спрацював. Вони стали співпрацювати, залишилися в політиці і через декілька років знову взяли владу у свої руки.

      Віктор Ющенко
      Віктор Ющенко

      – Зараз такі ж виклики стоять перед Володимиром Зеленським. Якщо не просто робити заяви, а реально прибрати всіх політиків, корупціонерів, зрадників, кримінал і робити це рішуче, маючи політичну волю, тоді в країні щось зміниться. Якщо цього не робити, лише заяви і наслідків, як завжди, не буде, то Зеленського очікує така ж доля, як і Ющенка та Порошенка.

      Також політтехнолог дав декілька порад, що потрібно робити Володимиру Зеленському:

      1. Вже через два тижні він може мати парламент, в якому більшість буде належати йому. Депутати могли б призначити генерального прокурора, який міг би почати справжню боротьбу з корупцією.
      2. Зараз йому підпорядковується СБУ і, як мінімум, реальні дії по блокуванню всіх тих, хто сьогодні є агентами Москви в Україні.
      3. Вийти в парламент з ініціативою, що людина, яка заявляє свої проросійські позиції та в його історії є співпраця з Москвою – не може вести політичну та публічну діяльність в Україні.
      4. По справжньому перекрити кордон, зробити візовий режим. Під час війни у Грузії треба було відмовитися від дипломатичних відносин. Тобто, дійсно показати, що Росія – це агресор.

      Путін не захоче проводити переговори з Зеленським у Мінську

      – Такі перемовини мають певний ефект за доброї волі сторін, яких "звуть" за стіл і коли можна впливати на ці сторони. Поки що в Україні ми не бачимо такої можливості.

      Путін не хоче домовлятися і не буде це робити, поки Україна слабка і показує свою неможливість спротиву.

      – Я бачу, що Зеленський в ілюзіях того, що можна домовитися. Йому здається, що в цьому (в тому, що між Україною та Росією досі немає домовленостей, – 24 канал) є вина його попередників, які заробляли на війні. Це є так, але шлях умиротворення, на жаль, поки не є ефективним. Його ілюзії "розтануть" після деяких невдалих переговорів.

      Чи вигідно впроваджувати відкриті списки?

      – У всій цій історії з новим виборчим кодексом є багато питань. По-перше, суспільству розповідають, що відкриті списки – це краще, ніж мажоритарка. Наше населення не розуміє, що їх чекає.

      До теми: Виборчий кодекс в Україні: чи готові нардепи підтримати законопроект

      – По-друге, як технічно виглядатимуть відкриті списки, як людям голосувати? Адже математично ви повинні взяти бюлетень, де буде перелік партій, відмітити партії, а потім попросити у комісії список кандидатів по цій партії. Уявляєте, скільки для цього потрібно бюлетенів? Відкриті списки треба вводити, коли голосування перейде від паперової системи до електронної. Тоді все буде просто.

      – По-третє, уявіть, що зараз обереться парламент по старим правилам, він прийме нові правила. Але ж сам 5 років буде жити за попередніми правилами.

      Повне інтерв’ю з політтехнологом Сергієм Гайдаєм – дивіться у відео.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Парламентські вибори 2019 Україна – Росія Віктор Ющенко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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