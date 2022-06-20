I'm Ukrainian та Песик Патрон: 24 канал оновив колекцію ексклюзивного мерчу
20 червня 2022 , 18:05
Джерело:24 канал Shop
Починаємо тиждень з чудової новини: ми оновили колекцію патріотичного мерчу. Відтепер – ще більше екслюзивних подарунків та себе та близьких.
У нашій спільній історії – новий розділ. Ви просили, й близько 1,5 місяці тому ми запустили колекцію мерчу від 24 каналу. Вдячні за підтримку нашої інформаційної боротьби й радіємо, коли ще одна футболка або горнятко їде до нового власника чи власниці.
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