Imagine Dragons – Natural: новий хіт від одного з найпопулярніших гуртів світу

Американці Imagine Dragons презентували нову композицію "Natural", це вже третя прем'єра у 2018 році. Західні музичні видання нарекли нову композицію справжнім хітом, який має всі шанси очолити чарти.

Після успішного музичного альбому 2017 року "Evolve" Imagine Dragons презентували композицію "Next To Me" (понад 75 мільйонів переглядів на YouTube) та пісню "Dragons Born To Be Yours" спільно з норвезьким діджеєм Kygo (понад 54 мільйонів переглядів на YouTube).

І третя композиція цього року "Natural" має всі шанси побити попередні рекорди! Адже всього за 4 години після публікації на YouTube аудіо-версію прослухали понад 300 тисяч разів! Тож вмикайте – та насолоджуйтесь!

Imagine Dragons – Natural: слухати онлайн нову пісню

Ймовірно, презентовані композиції увійдуть вже до четвертого студійного альбому гурту, але наразі про нього жодної офіційної інформації про нього немає. Послухати Imagine Dragons в Україні можна буде в останні день літа – 31 серпня у Києві. Квитки розкуповують зі швидкістю світла! Наразі найдешевший квиток коштує 1 449 гривень.

Imagine Dragons – Natural: текст композиції

Well, you hold the line

When every one of them is giving up or giving in, tell me

In this house of mine

Nothing ever comes without a consequence or cost, tell me

Will the stars align?

Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

'Cause this house of mine stands strong

That's the price you pay

Leave behind your heartache, cast away

Just another product of today

Rather be the hunter than the prey

And you're standing on the edge, face up 'cause you're a...

Natural

A beating heart of stone

You gotta be so cold

To make it in this world

Yeah, you're a natural

Living your life cutthroat

You gotta be so cold

Yeah, you're a natural

Will somebody

Let me see the light within the dark trees' shadows and

What's happenin'?

Lookin' through the glass find the wrong within the past knowin'

Oh, we are the youth

Call out to the beast, not a word without the peace, facing

A bit of the truth, the truth

That's the price you pay

Leave behind your heartache, cast away

Just another product of today

Rather be the hunter than the prey

And you're standing on the edge, face up 'cause you're a...

Natural

A beating heart of stone

You gotta be so cold

To make it in this world

Yeah, you're a natural

Living your life cutthroat

You gotta be so cold

Yeah, you're a natural

Deep inside me, I'm fading to black, I'm fading

Took an oath by the blood of my hand, won't break it

I can taste it, the end is upon us, I swear

Gonna make it

I'm gonna make it

Natural

A beating heart of stone

You gotta be so cold

To make it in this world

Yeah, you're a natural

Living your life cutthroat

You gotta be so cold

Yeah, you're a natural

Natural

Yeah, you're a natural

Хто такі Imagine Dragons?Американський інді-рок-гурт, утворений у 2008 році у Лас-Вегасі, штат Невада. До складу колективу входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист та клавішник Бен МакКі і Ден Платцман на ударних. Перша хвиля успіху досягла Imagine Dragons після релізу синглу "It's Time", який передував виходу дебютної студійної платівки "Night Visions".



Американський журнал "Billboard" назвав їх найяскравішими новими зірками 2013 року, а журнал "Rolling Stone" назвали їх сингл "Radioactive" найбільшим рок-хітом року. Другий студійний альбом "Smoke + Mirrors" очолив чарти у США, Канаді та Великій Британії. Після короткої перерви гурт представив третю платівку "Evolve" у 2017 році, два сингли із якої – "Believer" і "Thunder" – очолили чарти.



Imagine Dragons тричі отримували "American Music Award", п'ять разів – "Billboard Music Awards", одну нагороду Греммі та одну "World Music Award". Загалом у США продано 12 мільйонів копій платівок гурту і 35 мільйонів – по всьому світу.