Imagine Dragons презентували новий альбом "Origins": аудіо та відео
9 листопада американський інді-рок-гурт Imagine Dragons презентували новий альбом "Origins". Це четвертий студійний альбом гурту. Попередній альбом "Evolve" Imagine Dragons презентували у червні 2017 року.
У делюкс-версію платівки увійшло 15 композицій, серед яких вже відомі "Natural", "Machine" і "Zero", які гурт презентував раніше. На офіційній сторінці Imagine Dragons у Twitter повідомляється, що альбом уже доступний для прослуховування та скачування на основних музичних платформах. Композиції виконані в характерному стилі гурту, до якого звикли поціновувачі.
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У своєму інтерв'ю вокаліст Ден Рейнольдс розповів, що група неабияк плідно працювала над новою платівкою, намагаючись випустити її якнайшвидше, оскільки музиканти переживали, що пісні застаріють ще до їхнього виходу.
У нас були пісні, які ми написали одразу після виходу "Evolve" і подумали: "Можливо, нам варто почекати декілька років, як і всім музичним гуртам, і тоді випустити новий альбом. Пізніше підкралася інша думка: "А чому б нам не зробити це просто зараз?",
– поділився Рейнольдс.
Слухайте аудіо-тизери нового альбому "Оrigins":
1. Imagine Dragons – "Natural"
За словами вокаліста гурту – це пісня про "пошук себе, про бажання і здатність протистояти будь-яким нещастям на вашому шляху".
2. Imagine Dragons – "Boomerang"
У композиції йдеться про важкі стосунки хлопця та дівчини. Ліричний герой порівнює свою кохану з бумерангом, який повертається, коли його випускаєш.
3. Imagine Dragons – "Machine"
Композиція наповнена відчаєм і небажанням бути частиною машини, гвинтиком системи, деталлю механізму.
4. Imagine Dragons – "Cool Out"
5. Imagine Dragons – "Bad Liar"
Судячи з усього, у пісні хлопець звертається до дівчини з проханням повірити йому.
6. Imagine Dragons – "West Coast"
7. Imagine Dragons – "Zero"
8. Imagine Dragons – "Bullet in a Gun"
9. Imagine Dragons – "Digital"
10. Imagine Dragons – "Only"
11. Imagine Dragons – "Stuck"
12. Imagine Dragons – "Love"
13. Imagine Dragons – "Birds"
14. Imagine Dragons – "Burn Out"
15. Imagine Dragons – "Real Life"
Нагадаємо, 31 серпня у Києві відгримів грандіозний концерт американського рок-гурту Imagine Dragons. Шоу було неймовірним та запам'ятається тисячам прихильників колективу.
Гурт Imagine Dragons в Києві
Ден Рейнольдс