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      Imagine Dragons презентували новий альбом "Origins": аудіо та відео

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      Imagine Dragons випустили новий альбом Origins – 9 листопада 2018
      Imagine Dragons випустили новий альбом Origins – 9 листопада 2018 / cbemeraldcoast.com

      9 листопада американський інді-рок-гурт Imagine Dragons презентували новий альбом "Origins". Це четвертий студійний альбом гурту. Попередній альбом "Evolve" Imagine Dragons презентували у червні 2017 року.

      У делюкс-версію платівки увійшло 15 композицій, серед яких вже відомі "Natural", "Machine" і "Zero", які гурт презентував раніше. На офіційній сторінці  Imagine Dragons у Twitter повідомляється, що альбом уже доступний для прослуховування та скачування на основних музичних платформах. Композиції виконані в характерному стилі гурту, до якого звикли поціновувачі.

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      У своєму інтерв'ю вокаліст Ден Рейнольдс розповів, що група неабияк плідно працювала над новою платівкою, намагаючись випустити її якнайшвидше, оскільки музиканти переживали, що пісні застаріють ще до їхнього виходу. 

      У нас були пісні, які ми написали одразу після виходу "Evolve" і подумали: "Можливо, нам варто почекати декілька років, як і всім музичним гуртам, і тоді випустити новий альбом. Пізніше підкралася інша думка: "А чому б нам не зробити це просто зараз?",
      – поділився Рейнольдс.

      Слухайте аудіо-тизери нового альбому "Оrigins":

       

      1. Imagine Dragons – "Natural" 

      За словами вокаліста гурту – це пісня про "пошук себе, про бажання і здатність протистояти будь-яким нещастям на вашому шляху".

       

      2. Imagine Dragons  – "Boomerang"

      У композиції йдеться про важкі стосунки хлопця та дівчини. Ліричний герой порівнює свою кохану з бумерангом, який повертається, коли його випускаєш.

       

      3. Imagine Dragons – "Machine"

      Композиція наповнена відчаєм і небажанням бути частиною машини, гвинтиком системи, деталлю механізму.

       

      4. Imagine Dragons – "Cool Out"

       

      5. Imagine Dragons – "Bad Liar"

      Судячи з усього, у пісні хлопець звертається до дівчини з проханням повірити йому.

       

      6. Imagine Dragons – "West Coast"

       

      7. Imagine Dragons – "Zero"

       

      8. Imagine Dragons – "Bullet in a Gun"

       

      9. Imagine Dragons – "Digital"

       

      10. Imagine Dragons – "Only"

       

      11. Imagine Dragons – "Stuck"

       

      12. Imagine Dragons – "Love"

       

      13. Imagine Dragons – "Birds"

       

      14. Imagine Dragons – "Burn Out"

       

      15. Imagine Dragons – "Real Life"

       

      Нагадаємо, 31 серпня у Києві відгримів грандіозний концерт американського рок-гурту Imagine Dragons. Шоу було неймовірним та запам'ятається тисячам прихильників колективу.

      гурт київ
      Гурт Imagine Dragons в Києві

      дей рейнольдс
      Ден Рейнольдс
       

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури
      Джерело: 24 канал
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