Імениту Острозьку академію показали з цікавого ракурсу: фото

Університет Острозька академія, який розташований на Волині, вважають наступником першого вищого навчального закладу у Східній Європі.

Фото старовинної будівлі опублікувала команда експедиції Ukraїner.

Острозьку слов’яно-греко-латинськоу академію у 1576 році заснував князь Василь-Констянтин Острозький. Окрім нього меценаткою та фактичною засновницею академії стала і його племінниця княжна Гальшка Острозька.

Читайте також: Унікальний замок Волині показали з висоти: казкові фото

Острозька академія

Саме в остозькому осередку вийшов друком перший український підручник – "Буквар" (1578).

Стародавня Академія проіснувала до 1636 року. У 1994 році в Острозі почали відновлювати навчальний заклад.

Тут вчились Петро Конашевич-Сагайдачний, Іов Борецький, Мелетій Смотрицький

Освітній центр давньої України