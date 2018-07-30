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Імениту Острозьку академію показали з цікавого ракурсу: фото

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Острозька академія
Острозька академія / Ukraїner

Університет Острозька академія, який розташований на Волині, вважають наступником першого вищого навчального закладу у Східній Європі.

Фото старовинної будівлі опублікувала команда експедиції Ukraїner.

Острозьку слов’яно-греко-латинськоу академію у 1576 році заснував князь Василь-Констянтин Острозький. Окрім нього меценаткою та фактичною засновницею академії стала і його племінниця княжна Гальшка Острозька.

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Острозька академія

Саме в остозькому осередку вийшов друком перший український підручник – "Буквар" (1578).

Стародавня Академія проіснувала до 1636 року. У 1994 році в Острозі почали відновлювати навчальний заклад.

Острозька академія

Тут вчились Петро Конашевич-Сагайдачний, Іов Борецький, Мелетій Смотрицький

Освітній центр давньої України

Теги: Подорожі LifeStyle
Джерело: 24 канал
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