Іменну ручку Байдена продали на аукціоні за 600 тисяч гривень: на які батальйони вони підуть

Державний концерн "Укроборонпром" спільно з "Прозорро.Продажі" організував черговий благодійний аукціон. Цього разу продавали іменну ручку президента США Джо Байдена.

Іменну ручку Байдена продали на аукціоні

Лот придбали за 600 тисяч гривень. Її вже передали новому власнику.

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Покупець придбав іменну ручку за 600 тисяч гривень. Кошти будуть витрачені на закупівлю пікапів для новоствореного 47-го батальйону Збройних Сил України під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.

Переможець торгів попросив не робити досягнення з його вчинку, прокоментувавши це так: "Ми просто допомагаємо. Не заради уваги до себе. Уваги зараз потребують наші Збройні сили",

– зазначили у концерні.

В Укроборонпромі підкреслили, що Олександр – один із учасників благодійної ініціативи заради підтримки українських волонтерських організацій та рухів. Учасники благодійної ініціативи вирішили взяти участь в аукціоні, щоб допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламаги і Валерія Маркуса.

Нині Олександр з колегами опікуються питаннями підтримки ЗСУ та українців, які через війну опинились в скрутному становищі.

Кофту Зеленського продали на аукціоні за 3 мільйони

Раніше, 7 травня, у Великій Британії пройшов аукціон зі збору коштів для України. Один із лотів на ньому – флісова кофта українського президента Володимира Зеленського. Її продали за понад 3 мільйони гривень.