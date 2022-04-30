Імітація боєздатності, – Фейгін сказав, чи є загроза від ОДКБ, яку очолює Росія

Країни-члени Організації договору колективної безпеки, яку очолює Росія, поки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Ніхто з цих країн на це просто не піде. Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін ексклюзивно в ефірі 24 каналу.

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За його словами, якби Росія хотіла б притягнути країни ОДКБ до війни проти України, вони давно б це уже зробили. Ба більше, більшість країн напряму відмовились від участі у бойових діях у будь-якій формі.

"Українська армія вже продемонструвала як вона воює. Тому, я вважаю, що нічого цього не буде, тому що для них існує реальна загроза, що їх "спалять", – зазначив Фейгін.

Тож він вважає, не варто перебільшувати силу ОДКБ та їхні можливості. Це дуже скромні сили.

Тільки російська армія частково боєздатна, і то ми побачили, наскільки. Все інше – імітація. Такої загрози зовсім немає,

– додав він.

Чи братиме ОДКБ участь у війні Росії проти України

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

15 квітня міноборони Казахстану заявив, що країна не отримувала запит щодо направлення на територію України національних військ.

Він також зазначив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.

За даними української розвідки, зараз усі країни-учасники ОДКБ, крім Росії та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення в Україну.

Також жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність так званих квазіреспублік на території Донецької та Луганської областей.

Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їх запитом.