"Імітація нападу на себе": в Офісі генпрокурора відкрили справу щодо Лероса

В Офісі генпрокурора 14 вересня відкрили кримінальну справу щодо нардепа Гео Лероса. Колишній член фракції "Слуга народу" міг імітувати напад на самого себе, аби дискредитувати владу.

Яку справу відкрили правоохоронці

Офіс генпрокурора доручив слідчим ДБР здійснювати досудове розслідування за фактом можливого готування нардепом завідомо неправдивого показання свідка слідству. Про це заявив начальник відділу ГСУ ДБР Максим Зінорук.

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Підставою для відкриття справи стала публікація відео на одному з телеграм-каналів. На кадрах особа, схожа на Лероса, шукала співучасників для імітації нападу на себе. За це він забажав у співрозмовника гроші,

– розповів Зінорук.

Він додав, що метою імітації могло бути:

створення у суспільстві ілюзії погроз на його адресу нібито за політичну діяльність,

дискредитація органів державної влади.

Попередньо справу відкрили за статями про готування до злочину та введення в оману суду чи іншого органу. Наразі проводять першочергові слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці планують призначити експертизи, аби з'ясувати, чи відео справжнє.

Важливих свідків встановили

За словами Зінорука, слідство встановило свідків. Інформація, якою вони володіють, має важливе значення для встановлення всіх обставин. Саме тому розголошення відомостей про цих осіб може зашкодити досудовому розслідуванню.

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Реакція Лероса

Сам політик на своїй сторінці у фейсбуці посміявся з того, що у справі знайшли цінних свідків.

Хіба що свідків Єгови! Коли найближчим часом весь цей цирк закінчиться, у виграші будуть Зеленський, Єрмак і Коля Тищенко з 95 кварталом, яких доведеться терпіти ще дуже довго,

– написав нардеп.

Що цьому передувало

У 2020 році Лерос звинуватив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у торгівлі державними посадами. Після цього у нардепа згорів автомобіль. Лероса запідозрили в інсценуванні підпалу, однак той все заперечив.