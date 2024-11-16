Підгледіли у "Вікіпедії": для чого росіяни імітують ракетні пуски

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення постійними обстрілами. На жаль, внаслідок таких атак є загиблі та поранені, але запуски ракет і безпілотників не припиняються, а деякі пуски є імітацією.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що для такої поведінки росіян є низка причин. Серед них психологічні, створення тиску на населення, виснаження протиповітряної оборони.

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Чому росіяни імітують ракетні пуски

Причин для таких серйозних дій є безліч, але ключова – це намагання ворога перевірити, як щільно працюють наші системи ППО. Окупанти знають, що всі ЗРК є мобільними, вони не стоять на місці, тому найбільше їх цікавить саме щільність, кількість станцій і те, як вони вмикаються.

Росіяни можуть подивитися у "Вікіпедію", дізнатися, яка ймовірність ураження однією чи двома ракетами таких комплексів як Patriot і SAMP/T. Це не є військовою таємницею, тому вирахувавши кількість, яку ми знищуємо, окупанти дізнаються скільки їхніх ракет все-таки прорветься,

– пояснив майор запасу Олексій Гетьман.

Тому якщо ворогу потрібно, щоб долетіло до цілі, він все це вираховує. Але варто розуміти, що мовиться про середній показник. Не можна точно сказати, скільки ракет знищує Україна. Як би не хотілося, але з 10 ракет однозначно хоча б одна влучить.

У цьому сенсі дуже важлива щільність. Системи ППО мають хоча б частково перекривати зону ураження одні одних. Росіяни намагаються це вирахувати, запускаючи багато бомбардувальників і так визначають скільки загалом ракет потрібно, щоб хоча б одна влучила.