Була імовірність пусків ракет: в Києві та низці областей оголошували тривогу

Ввечері 15 липня монітори повідомляли, що у небо злетіли російські бомбардувальники Ту-95МС. Там зазначали, що певні дії вказують на тренування з імітаційними пусками ракет.

Втім наголошували, що не виключені реальні пуски. На території деяких областей оголошували повітряну тривогу. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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