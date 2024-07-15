Була імовірність пусків ракет: в Києві та низці областей оголошували тривогу
Ввечері 15 липня монітори повідомляли, що у небо злетіли російські бомбардувальники Ту-95МС. Там зазначали, що певні дії вказують на тренування з імітаційними пусками ракет.
Втім наголошували, що не виключені реальні пуски. На території деяких областей оголошували повітряну тривогу. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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В Дніпропетровській області попередили про ракетну небезпеку. В регіонах оголосили відбій повітряної тривоги, крім Донецької, Запорізької та Харківської областей. Здійснено передислокацію 1х Ту-95МС з авіабази "Оленья" на "Енгельс-2", Саратовська область "20:50 посадка 1х Ту-95МС", – писали у моніторинговому каналі. Звичайна передислокація чи з метою зарядки Х-101 – невідомо. Моніторингові канали пишуть про крилаті ракети в Охтирському районі Сумщини курсом на Полтавщину, Миргородський район. Через 4 хвилини зазначили про роботу РСЗВ по кордону. "Випадково ідентифіковано як крилаті ракети", – додали там. Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області – повітряна тривога. 2х борти перебувають на Півдні Саратовської області в потенційній зоні пуску КР Х-101.
В Дніпропетровській області попередили про ракетну небезпеку.
В регіонах оголосили відбій повітряної тривоги, крім Донецької, Запорізької та Харківської областей.
Здійснено передислокацію 1х Ту-95МС з авіабази "Оленья" на "Енгельс-2", Саратовська область
"20:50 посадка 1х Ту-95МС", – писали у моніторинговому каналі.
Звичайна передислокація чи з метою зарядки Х-101 – невідомо.
Моніторингові канали пишуть про крилаті ракети в Охтирському районі Сумщини курсом на Полтавщину, Миргородський район.
Через 4 хвилини зазначили про роботу РСЗВ по кордону. "Випадково ідентифіковано як крилаті ракети", – додали там.
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області – повітряна тривога.
2х борти перебувають на Півдні Саратовської області в потенційній зоні пуску КР Х-101.