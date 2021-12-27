Імперативний мандат до місцевих депутатів: коли "слуги" почнуть чистку в партії

Керівництво "слуг" хоче застосувати імперативний мандат до місцевих депутатів. Зараз усі обласні організації готують відповідні списки.

Про це розповіла очільниця політсили "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона вважає, що такі рішення розглядатиме Національна рада громад.

До теми Разумков під'їдатиме рейтинг "слуг", і не тільки їхній, – політолог

Обласні організації готують кандидатів на виліт

За словами Шуляк, імперативний мандат до місцевих депутатів обов'язково застосовуватимуть уже 2022 року. Мовиться про період січня – лютого.

Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення, бо їх ухвалюватимуть обласні організації та затверджуватимуть на рівні керівництва партії,

– відзначила вона.

Очільниця "слуг" пояснила, що є певна юридична процедура. Власне обласні організації й отримали завдання підготувати перелік осіб, які стануть кандидатами на виліт.

Імперативний мандат – правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зобов'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними.

"Добре, що такий механізм на законодавчому рівні можна застосовувати, щоб відкликати місцевих депутатів, але водночас шкода, що він не поширюється на народних", – зауважила Шуляк.

Шуляк: Це серйозна санкція

Голова політсили повідомила, що дуже хотіла застосовувати б метод і до народних депутатів. Проте не впевнена, чи знайдуть відповідну кількість голосів у Верховній Раді.

Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку будемо ретельно вивчати перш ніж ухвалити остаточне рішення,

– сказала Шуляк.

Вона звернула увагу на те, що застосувати таку санкцію можна було б до деяких депутатів, які переходять від "Слуги народу" до міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Самі вони не хочуть виходити з фракції.

Останні заяви Шуляк: головне

Олена Шуляк закликала колишнього спікера добровільно попрощатись зі статусом нардепа. Вона зауважила, що теоретично позбавити Дмитра Разумкова мандата – можливо, проте юридично складно.

Політсила "Слуга народу" запевняє, що монобільшість у Верховній Раді працює. Через це вони поки не розглядають питання утворення коаліції з будь-якими іншими партіями.

Шуляк вважає, що дисциплінарна комісія для проблемних нардепів необхідна. Поява подібного органу для партії вже на часі.

Нагадаємо – як нардеп Соха вийшов із політсили "слуг": дивіться відео