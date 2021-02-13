"Полювання на відьом": адвокати Трампа розкритикували процес імпічмента

У Сенаті триває розгляд імпічменту Дональда Трампа. За словами його адвокатів, процес є політичним полюванням на відьом, який влаштували демократи проти 45 президента США.

Адвокати Трампа наполягають, колишній очільник Білого Дому не закликав своїх прибічників до штурму Капітолія 6 січня. Мовляв, його слова неправильно інтерпретували.

До теми Як минув перший день слухання імпічменту Трампу в Сенаті – Голос Америки

Імпічмент Трампа: адвокати завершили виступ у Сенаті

У Сенаті правозахисники заявили, що фраза Трампа до своїх прихильників "боротися, як у пеклі" – це звичайна політична риторика. І слово "боротися" виголошував майже кожен демократ під час своїх промов.

Адвокати 45 американського президента також наголосили, що весь процес – суто політичний і спрямований на те, аби не дати їхньому клієнту продовжити політичну кар'єру.

Скажімо прямо, що цей процес виходить за межі простої оцінки дій президента Трампа. Мовиться про те, аби закрити рота більшості, яка з цим не згодна,

– прокоментував адвокат Брюс Кастор.

Правозахисник додав, процес імпічменту спрямований на те, аби викреслити 75 мільйонів тих, хто проголосував за Трампа, і криміналізувати висловлювання політичної точки зору.

Адвокати зауважили, що судовий процес є неконституційним, і Трамп у жодному разі не мав наміру "розпалювати смертоносний бунт".

Заворушення у Вашингтоні 6 січня: головне

Розгляд імпічменту Дональда Трампа почався в Сенаті 9 лютого. Сенатори визнали процес конституційним. А члени Палати представників надали свої аргументи на доказ незаконних дій 45 президента США. Наступного тижня слово дадуть сенаторам. Після цього відбудеться голосування. Якщо Трампа визнають винним у підбурюванні до заворушень у Капітолії, то він не зможе брати участь у наступних президентських виборах



Прихильники Трампа штурмували Капітолій / Інфографіка 24 каналу