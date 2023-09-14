Дружній крок: Болгарія підтримала скасування ембраго на імпорт зерна з України

Одна з п'яти країн, які виступали за продовження заборони ЄС на агроімпорт з України, змінила свою позицію. Болгарський парламент дозволив закупівлю української агропродукції.

Завтра, 15 вересня закінчується термін дії заборони на імпорт українського збіжжя до п'яти країн ЄС: Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини. У той час, коли чотири країни домагаються продовження обмежень, Болгарія пропонує таки дозволити Україні постачати свою сільськогосподарську продукцію.

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Болгарія дала "добро" на імпорт зерна з України

14 вересня парламент Болгарії більшістю голосів ухвалив рішення про підтримку скасування заборони на український агроімпорт. Після двогодинних дебатів, "за" проголосували 124, "проти" висловилися 69 депутатів.

Слід зазначити, що болгарські чиновники ще у вівторок заявили, що готові піти на зустріч Україні і виступити проти продовження обмежень. Це викликало протест серед місцевих фермерів. Тим часом у владі наголосили, що скасування заборони піде на користь, адже через неї в країні зросли ціни.

У Зеленського вже відреагували на рішення Болгарії – його назвали проявом "зрілої європейської демократії", яка не "змішує економіку і політику".

Передчасна радість

Однак радіти Україні зарано. Адже рішення про скасування заборони на імпорт зерна ухвалюватимуть на рівні ЄС. І тут усі карти може сплутати Польща, яка найбільш голосно виступає за продовження заборони на імпорт окремих видів українського збіжжя. Вона неодноразово заявляла, що коли ЄС таки скасує заборону, вона однаково продовжить її в односторонньому порядку.

А на днях очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса Міхаель Гегер вніс до Єврокомісії пропозицію продовжити заборону обмежень на українське зерно. Наразі невідомо, про який саме період йдеться.

Позиція інших трьох країн теж невтішна. Раніше і Словаччина, і Угорщина, і Румунія наголосили, що хочуть продовження ембраго.

Нагадаємо, що у травні Єврокомісія ввела обмеження на низку агротоварів з України до згаданих п'яти країн. У відповідь вони зобов'язалися скасувати свої односторонні заборони. У червні Єврокомісія продовжила дію обмежень на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України до 15 вересня.