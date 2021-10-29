Імунізація – перед поїздкою: скільки людей за тиждень вакцинували на вокзалах України
Джерело:Укрзалізниця
З 21 жовтня в Україні діють нові правила міжобласних перевезень. За цей тиждень на залізничних вокзалах у пунктах вакцинації отримали щеплення понад 13 тисяч осіб.
На 26 залізничних вокзалах відкрили пункти безкоштовної вакцинації.
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Міста-лідери за кількістю вакцинованих на вокзалах:
- Київ – 1861 щеплений;
- Маріуполь – 1442;
- Львів – 1642.
Також в Укрзалізниці повідомили, що на вокзалах організували 10 пунктів експрес-тестування. Це принесло свій результат: експрес-тести 352 пасажирів виявились позитивними.
Пункти вакцинації відкриють на 6 обласних вокзалах
Нові пункти експрес-тестування 29 жовтня відкривають на вокзалах Бродів, Черкас та Помічної. В Укрзалізниці кажуть, що ведуть перемовини про відкриття пунктів вакцинації на вокзалах ще 6 обласних центрів.Цікаво! У Києві відкрили один із найбільших пунктів вакцинації у Синій залі очікування.
Пасажиру треба продемонструвати сертифікат вакцинації або тест
Зазначимо, що з 21 жовтня в Україні змінили правила міжобласних перевезень. Тепер, аби скористатись потягом, літаком або автобусом, пасажир має продемонструвати або сертифікат вакцинації, або негативний ПЛР або експрес-тест.
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Для зручності пасажирів пункти для вакцинації та тестувань облаштовують прямо на вокзалах. Проте конфлікти все одно виникають: адже люди не прибувають завчасно, аби пройти експрес-тестування або просто відмовляються це робити.