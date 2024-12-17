Зеленський сподівається на більш тісні контакти з Трампом й відповів, які зв'язки у них зараз

Український президент Володимир Зеленський сказав, що сподівається на більш тісні контакти з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації у січні.

Таку заяву він зробив під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад у Львові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що сказав Зеленський про Трампа

Як розповів український лідер, зараз між ним та Дональдом Трампом триває період "знайомства", оскільки новообраний американський президент не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних своїх можливостей, оскільки він ще не президент США.

За його словами, поки не було інавгурації Дональда Трампа, Київ активно співпрацює з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена, яка зараз ефективно працює стосовно посилення допомоги Україні, що помітно на тлі останніх рішень Вашингтону.

Вони збільшують зараз кількість рішень, кількість військових пакетів і кількість виділених грошей. Я дуже розраховую, що у нас будуть більш тісні контакти після інавгурації нового президента США, будемо зустрічатися,

– каже глава держави.

Він додав, що очікує підтримки України від команди Трампа після його інавгурації, і сподівається, що вони не припинять допомогу. Також Володимир Зеленський каже, що надіється на схвалення Плану перемоги України республіканцем, й припускає внесення ним деяких корективів.

"Я дуже вірю і надіюся, що він буде додавати сили нашому плану, додавати силу у відносинах між Україною і США. І тільки цей союз, сильний союз. Нам потрібні прямі відносини із США. Ми сильна країна. Ми це показали на полі бою під час всієї агресії Путіна", – наголосив він.

Ба більше, президент заявив про намір безпосередньо особисто спілкуватися з Трампом й відкинув потребу мати для цього посередників. За його словами, на такі переговори з Трампом у нього є мандат довіри від народу України, однак поки що потрібно більше деталей.