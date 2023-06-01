Було би показовим інструментом: чи наважиться Путін відвідати інавгурацію Ердогана

1 червня 2023, 10:06
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Незабаром відбудеться інавгурація президента Туреччини Реджепа Ердогана. Є припущення, що відвідати подію може російський диктатор Владімір Путін. Бункерний дід не наважиться приїхати у Туреччину та відправить туди спікера держдуми Росії В'ячеслава Володіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. Він не виключає, що Путін все-таки відвідає інавгурацію Ердогана.

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Путін боїться за свою безпеку

Ференс зазначив, що Путін хапається за будь-яку можливість, щоб показати, що Росія не повністю ізольована. Туреччина – це держава, яка входить до НАТО. Якщо Росія отримає запрошення від Ердогана, то може його прийняти.

Для Путіна це було б показовим інструментом міжнародного позиціонування. З іншого боку, насамперед побоювання за власну безпеку не дають Путіну ухвалювати такі рішення. Він любить передбачуваність, страх інколи сковує,
– сказав він.

Експерт-міжнародник вважає, що найбільш ймовірний варіант – у Туреччину приїде Володін. Однак є можливість, що Путін таки наважиться відвідати інавгурацію Ердогана.

Зверніть увагу! Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Владімір Путін таки не відвідає Туреччину. Замість нього на церемонію інавгурації Ердогана приїде спікер держдуми В'ячеслав Володін.

Інавгурація Ердогана: головне

  • Турецький лідер Реджеп Ердоган оголосить склад нового уряду після складення присяги в парламенті 2 або 3 червня. Очікується, що депутати складуть присягу на засіданні парламенту у п'ятницю, 2 червня. Президент Ердоган складе присягу в парламенті після складення присяги новим складом парламенту.
  • Церемонія інавгурації відбудеться у президентському комплексі в Анкарі. У церемонії візьмуть участь лідери інших держав.
  • Журналіст Денис Казанський повідомив, що Путін пропустить інавгурацію Ердогана та саміт ШОС в Індії. Анонімне російське джерело у парламенті країни-агресорки розповіло, що диктатор не почувається досить захищеним.
Автор: Олександра Садова