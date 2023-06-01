Було би показовим інструментом: чи наважиться Путін відвідати інавгурацію Ердогана

Незабаром відбудеться інавгурація президента Туреччини Реджепа Ердогана. Є припущення, що відвідати подію може російський диктатор Владімір Путін. Бункерний дід не наважиться приїхати у Туреччину та відправить туди спікера держдуми Росії В'ячеслава Володіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. Він не виключає, що Путін все-таки відвідає інавгурацію Ердогана.

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Путін боїться за свою безпеку

Ференс зазначив, що Путін хапається за будь-яку можливість, щоб показати, що Росія не повністю ізольована. Туреччина – це держава, яка входить до НАТО. Якщо Росія отримає запрошення від Ердогана, то може його прийняти.

Для Путіна це було б показовим інструментом міжнародного позиціонування. З іншого боку, насамперед побоювання за власну безпеку не дають Путіну ухвалювати такі рішення. Він любить передбачуваність, страх інколи сковує,

– сказав він.

Експерт-міжнародник вважає, що найбільш ймовірний варіант – у Туреччину приїде Володін. Однак є можливість, що Путін таки наважиться відвідати інавгурацію Ердогана.

Інавгурація Ердогана: головне

Турецький лідер Реджеп Ердоган оголосить склад нового уряду після складення присяги в парламенті 2 або 3 червня. Очікується, що депутати складуть присягу на засіданні парламенту у п'ятницю, 2 червня. Президент Ердоган складе присягу в парламенті після складення присяги новим складом парламенту.

Церемонія інавгурації відбудеться у президентському комплексі в Анкарі. У церемонії візьмуть участь лідери інших держав.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що Путін пропустить інавгурацію Ердогана та саміт ШОС в Індії. Анонімне російське джерело у парламенті країни-агресорки розповіло, що диктатор не почувається досить захищеним.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Владімір Путін таки не відвідає Туреччину. Замість нього на церемонію інавгурації Ердогана приїде спікер держдуми В'ячеслав Володін.