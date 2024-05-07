Супроводжувалась жахливим символізмом: що не так з "інавгурацією" Путіна

У Кремлі, 7 травня, відбулася церемонія "інавгурації" Владіміра Путіна. Він розпочав свій п'ятий термін на посаді президента Росії та зможе "очолювати" державу аж до 2030 року.

"Інавгурацію" Путіна не минула без дивних заяв та подій. Детальніше про них 24 Каналу розповів опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський.

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Чим відзначилась "інавгурація" Путіна

У Кремлі відбулася так звана церемонія "інавгурації" Путіна. Він розпочав вже п'ятий термін та склав присягу "президента" терміном на шість років. Дійство намагалися зробити якомога помпезнішим.

Путіна помазали на царство. Сама процедура була чимось середнім між царськими почестями та радянським з'їздом політбюро, але набагато шикарнішим. Кумедно також, що Путін в інавгураційній промові не сказав слово "свобода" і про демократію також ні слова – ну бо ж яка, зрештою, демократія у Росії?,

– зазначив Тимур Олевський.

Диктори, які озвучували цю церемонію, зауважили, що кожен росіянин в момент "інавгурації" Путіна відчував "хвилювання". Можливо, це слово вжили за Фройдом, адже хвилювання справді можна відчувати перед чимось потенційно небезпечним, а в цьому випадку – непохитністю влади, яка своїми діями поступово знищує Росію зсередини.

На так званій інавгурації Путіна також виступав глава РПЦ патріарх Кіріл, який називав диктатора "ваша величність" та побажав йому правити до самої смерті.

У своїй промові Кіріл фактично "відмазав" Путіна від провини за розпочату війну. Він буквально сказав, що Путін ухвалив важке рішення, яке призведе до жертв, але через них не варто турбуватися, бо церква все пробачить,

– розповів журналіст.

Конфузи під час інавгурацій Путіна

Цікаво також, що фактично кожен прихід Путіна до влади супроводжувалась дивними, символічними подіями. Наприклад, у 2004 році під час інавгурації, поряд з Кремлем згорів виставковий зал "Манеж". Тоді на тлі будівлі, яку охопило полум'я, стояв сам Владімір Путін.

У 2018 році, після ухвалення правок до Конституції, яка дозволила Путіну балотуватись на нові терміни, прапор, що підіймали над Кремлем, зупинився на "похоронному рівні". Російський прапор заклинило на флагштоці, його так і не змогли підійняти.

Цьогоріч "інавгурація" Путіна мала доволі красномовне закінчення. Протягом хвилини гармати стріляли по деревах на Кремлівській набережній, а в одного з них навіть відвалювалася частина, що, до слова, потрапило на відеотрансляцію. Від такого "святкового салюту" постраждали птахи.

Чого чекати після "інавгурації"

Якщо ж говорити про формальні нюанси цього дійства, то далі варто очікувати вже змін у російському уряді.

Зараз почнуться перестановки у владі, це дуже цікаво. Уряд формально пішов у відставку. Глобально це нічого не означає, уряд як пішов, так і повернеться, але, мабуть, якихось міністрів у зручний момент змінять. Всі уважно слідкують за тим, що буде з міністром оборони Сєргєєм Шойгу,

– зазначив журналіст.

Напередодні "інавгурації" відбувалася низка цікавих подій, які справді можуть свідчити про те, що крісло під Шойгу уже хитається. Зокрема, мовиться і про арешт заступника міністра оборони Тімура Іванова.

"Його (Шойгу – 24 Канал) місце може зайняти губернатор Тульської області Дьомін – друг Євгенія Пригожина – який напередодні зустрічався з Путіним. Хоч це непідтверджені чутки – люди намагаються побачити якусь внутрішню політику в ситуації, коли ніякої політики й немає", – додав Олевський.

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