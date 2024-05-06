Посол Франції відвідає інавгурацію Путіна, попри бойкот інших топдипломатів

У Росії 7 травня має відбутися так звана інавгурація Владіміра Путіна, який продемонструє свою "велич" на публіку. Зазначалося, що жоден з представників Німеччини, США, Британії, Китаю та Франції не планує відвідувати подібну "виставу", однак остання все ж вочевидь змінила свою думку.

Так, Reuters пише, що за даними джерел, під час інавгурації російського диктатора Владіміра Путіна буде присутнім посол Франції.

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Інавгурацію відвідає посол Франції

Днями щонайменше чотири країни оголосили, що їхні дипломати не будуть присутніми на інавгурації Владіміра Путіна після його "переобрання" на посаду президента Росії, серед яких була Чехія, Естонія, Литва та Латвія.

Зокрема, про свою відсутність на так званій "церемонії" повідомляла низка іноземних посадовців. Йдеться про посла Польщі та представників Німеччини. Однак Франція вочевидь вирішила не чинити "надто радикально".

Так, за даними джерела, Францію на інавгурації незмінного протягом багатьох років очільника Кремля представлятиме її посол у країні. Водночас Франція засуджує "репресивний контекст", у якому ці "вибори" проводилися.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Владіміра Путіна. На запитання журналістів, чи поїде Пашинян у Москву на церемонію "інавгурації" Путіна, спікер парламенту країни Симонян відповів "ні".

Топдипломат – проти

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виступає проти присутності представників ЄС на церемонії так званої "інавгурації" керівника Росії Володимира Путіна. Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.

Ми зараз обговорюємо з країнами-членами ЄС форму нашої відповіді. Ми завжди прагнемо мати скоординований підхід ЄС усюди, де це можливо, у зовнішній політиці. Фінальне рішення ще не ухвалене,

– зазначив Стано.

Вибори у Росії: як вони проходили