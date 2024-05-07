Путін уп'яте вкрав владу: які країни здивували позицією щодо "інавгурації" диктатора

Російський диктатор Владімір Путін 7 травня вчергове вступив на посаду. Це вже п'ята "інавгурація" для так званого президента. Тепер він очолюватиме країну ще 6 років.

Чи не найбільше здивування викликало те, що представники та посли країн західного світу також взяли участь у церемонії. Але як розповів 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, "інавгурація" Путіна все ж продемонструвала його серйозну ізоляцію.

Дивіться також Не дуже добрий сигнал для України: чому низка країн ЄС взяла участь в "інавгурації" Путіна

Чому західні політики прибули в Росію

Досить дивною виглядає позиції Франції, коли президент країни акцентує на посиленні тиску на Путіна, а їхній посол приїжджає на "інавгурацію" диктатора. Також здивували США, які підтвердили, що вибори були фейковими, але все-таки визнали Путіна президентом.

Якщо присутність Словаччини, Угорщини ще була зрозумілою, то заява США дуже суперечлива. Щодо Європи, то там приблизно 20 країн демонстративно відмовились брати участь у цьому дійстві, але 5 – 6 держав планували візити в Росію.

Насправді Путін ніколи не був обраний президентом. Жодні вибори, в яких він брав участь, не можна визнати легітимними, вільними чи справедливими. Він просто вп'яте вкрав владу. Путін такий узурпатор-рецидивіст, адже для нього це вже п'яте привласнення влади,

– наголосив Ігор Яковенко.

Здебільшого політики, які хотіли приїхати на "інавгурацію", пояснювали це тим, що намагаються тримати канали зв'язку відкритими на всякий випадок. Їхня позиція доволі незрозуміла, адже такими вчинками вони тільки легітимізують правління Путіна.

"Але важливо, що США та Франція залишаються активними союзниками України та допомагають їй. "Інавгурація" все-таки показала, що Путін перебуває в досить серйозній ізоляції", – додав Яковенко.

Путін вступив на посаду: що відомо