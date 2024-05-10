Боєць ЗСУ звернув увагу на знакові залаштункові деталі інавгурації Путіна

В Росії 7 травня Владімір Путін вп'яте став президентом Росії. Він склав присягу під час помпезної інавгурації у Кремлі, під час якою трапилось багато цікавих та навіть знакових моментів.

Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, який звернув увагу на відмінності між попередніми інавгураціями очільника Кремля. Також він спрогнозував, що може статися з Росією після Путіна.

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Салют по деревах

Навіть погода під час інавгурації Путіна була суворою. Перед початком дійства вона різко змінилась – в Москві були заморозки і падав сніг.

Крім того, під час інавгурації було багато залаштункових деталей,

– зауважив Березовець.

Відбувся салют з 30 гармат, з яких чомусь стріляли по деревах. Це мало, на його думку, символізувати 2030 рік, до якого Путін збирається щонайменше залишатися на своїй посаді.

"В мене виникла інша аналогія – з 30 срібняками, за які Юда Іскаріот "продав" свого вчителя Іісуса Христа", – підкреслив він.

Удавав, що працює

Також були відмінності на цій інавгурації від попередніх. Путін завжди дотримується одного й того ж ритуалу. Перед тим, як сісти до автівки і поїхати в кремлівський зал, де за словами політолога, його чекають такі ж самі підстаркуваті персонажі, він завжди сидить в кабінеті і удає, що читає та підписує якісь документи.

Минулого разу він сидів без піджака, а цього разу – в піджаку. Минулого разу він йшов по коридору до кремлівського залу не зупиняючись, а цього разу – очевидно це вже маразм – він зупинявся та роздивлявся картини на стінах,

– звернув увагу Березовець.

Путіна в кремлівському залі чекали різні діячі, зокрема, американський актор Стівен Сігал. В його фільмографії є стрічки, які відображають певні етапи біографії Путіна.

Фільм "Над законом" – Путін нехтував законом з перших місяців перебування при владі. Картина "Відзначений смертю" – Путін завжди вважав, що смерть ходить за ним по п'ятах, тому він поведений на своїй безпеці. Далі фільми "В осаді" та "В осаді-2" – це про Росію, яка перебуває в осаді. Нарешті – "Патріот" – тут все зрозуміло,

– наголосив він.

Путін вважається ледь не особистим другом Стівена Сігала, він приймав актора у своїх резиденціях, однак невідомо, чи він проводив таку аналогію з фільмографією актора і власною біографією.

Обмовка Кіріла

Також патріарх Кіріл провів молебень і проголосив промову, в якій помилився і побажав Путіну "правити до закінчення віку", а потім виправився і сказав" "скільки будете існувати ви, стільки буде існувати Росія".

Цікава обмовка, тому що, як зазначив політолог, в російській мові "до закінчення віку" означає не до кінця XXI століття, а "вік" в сенсі тривалості життя. По суті він побажав Путіну "залишатися президентом до смерті".

Це дуже небезпечне побажання, тому що тезу "поки існує Путін, існуватиме Росія" поширює оточення очільника Кремля, має йому лестити. Однак вона несе негативну конотацію. Це означає, що коли Путіна не стане фізично, тоді закінчиться етап існування нинішньої Росії. Після цього може початися щось нове.

"В історії є багато прикладів, коли зі смертю правителя в державі починалися відцентрові процеси, зокрема, громадянська війна, династична боротьба і навіть у період російсько-польської війни з'явився Лжедмитрій, який видавав себе за сина Івана Грозного. Можливо також з'явиться Лжевладімір, адже російська історія циклічна", – припустив Тарас Березовець.

Реакція на інавгурацію Путіна: коротко