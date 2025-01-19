Інавгурація Дональда Трампа: текстова онлайн-трансляція церемонії

20 січня 2025 року на посаду офіційно вступає новообраний президент США Дональд Трамп. Ввечері в суботу, 18 січня, Трамп прибув до Вашингтона для участі в церемонії інавгурації, основна частина якої відбудеться 20 січня.

Після цього Дональд Трамп офіційно набуває статусу 47-го президента США та розпочинає виконання своїх обов'язків. Як проходить інавгурація Трампа та які заяви зробив новий очільник країни, повідомляє 24 Канал.

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Інавгурація Дональда Трампа: все, що потрібно знати