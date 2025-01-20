Трамп запросив на інавгурацію російських "опозиціонерів"

20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента. На інавгурацію лідера Сполучених Штатів запросили росіян.

Йдеться про так званих "опозиціонерів" з країни-агресорки, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі. При цьому Дональд Трамп не запросив на інавгурацію українських офіційних осіб.

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Що відомо про запрошення "хороших" росіян

Так, серед гостей на інавгурації Дональда Трампа були присутніми є російські опозиційні політики Михайло Ходорковський та Андрій Ілларіонов. Про свій статус гостя на церемонії обидва повідомили у своїх соцмережах.

Запросили на інавгурацію. Вирішив з'їздити. І поцікавитися, і знайомитися треба заново,

– написав Михайло Ходорковський.

Він звернув увагу на те, як демократично забезпечується безпека. За його словами, перекрито пів міста, багато патрулів, сотні тисяч людей, але "особливих оглядів немає".

Ходорковський отримав запрошення на інавгурацію / фото Михайла Ходорковського

Водночас ексрадник президента Росії Андрій Ілларіонов опублікував фото запрошення на інавгурацію Трампа.

Як виглядає запрошення на інавгурацію Трампа / фото Андрія Ілларіонова

До слова, Дональд Трамп вже склав присягу і офіційно приступив до виконання обов'язків. Церемонія присяги відбувалася в ротонді Капітолія через аномально низьку температуру на вулиці. Опісля він виголосив велику промову.