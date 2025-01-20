Трамп заявив, що його переконали не згадувати про деякі теми під час інавгураційної промови

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його переконали не згадувати деякі теми у своїй промові. Він також додав, що віцепрезидент Джей Ді Венс та перша леді Меланія Трамп закликали зробити промову більш об'єднавчою.

Зокрема, 47-й президент США заявив, що хотів поговорити про "заручників 6 січня". Про це він повідомив під час неофіційного спілкування з прихильниками, передає 24 Канал з посиланням на NV.

Дивіться також Це його дратувало: що завадило проведенню інавгурації Трампа за його сценарієм

Що заявив Трамп про свою промову

Дональд Трамп сказав, що хотів би згадати у своїй промові про "заручників 6 січня", маючи на увазі осіб, які зіткнулися з відповідальністю через участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Попри те, що він не згадав їх, Трамп пообіцяв не залишити це питання поза увагою.

Зауважимо, що він також жодного разу не згадав про Україну. Втім, наголосив, що прагне бути миротворцем та оцінювати силу Сполучених Штатів за кількістю завершених воєн.

Окрім цього, також повідомив про намір створити "найсильніші Збройні сили, які ніхто до цього й не бачив".

Зазначимо, попри те, що Трамп жодного разу не згадав про війну Росії проти України, він звернув увагу на звільнення заручників у межах домовленості між Ізраїлем та ХАМАС.