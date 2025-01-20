"Багато що зміниться": у Латвії попереджають про "серйозні дилеми" після інавгурації Трампа

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс озвучив "серйозні дилеми", які, на його думку, постануть після інавгурації Дональда Трампа. Зокрема, США можуть вийти із Паризької угоди щодо клімату.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Delfi. До слова, 20 січня о 19 годині за київським часом Трамп склав присягу президента США.

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Багато що зміниться, – Рінкевичс

За словами Рінкевичса, співпраця зі США завжди "була дуже гарною і стабільною". Він висловив упевненість, що вона такою й продовжиться.

Однак, після інавгурації Трампа розпочнеться "серйозна робота над багатьма питаннями", адже щоразу після приходу нового президента потрібні "постійні дипломатичні зусилля".

Рінкевичс вважає, що серед серйозних дилем після приходу Трампа до влади буде вихід США із Паризької угоди щодо клімату.

"Без США багато цілей угоди не буде досягнуто", – цитує латвійського президента видання.

Також він заговорив про можливі тарифи для економіки ЄС та питання щодо витрат на оборону. Він вважає, що, зокрема, Латвії слід подумати про виділення на оборону 4% ВВП.

Рінкевичс додав, що 2025 рік стане доволі невизначеним та неспокійним, а європейським дипломатам доведеться докласти чимало зусиль, щоб побудувати розумні стосунки.

Багато що зміниться,

– резюмував він.