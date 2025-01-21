Червона кнопка, розкішний букет і фігурки орлів: як Трамп оновив Овальний кабінет після Байдена

Овальний кабінет – це місце, який кожен президент підлаштовує на свій смак та бажання. Так, Дональд Трамп вже оновив його, додавши своїх деталей та декору.

Нині у кабінеті з'явилися не лише сімейні фото Трампа, а й срібні орли, червона кнопка та бюст Вінстона Черчилля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що змінив Трамп в Овальному кабінеті

Овальний кабінет є таким собі символом величі та могутності президента США, тому кожен вносить до нього свої деталі. Так, як і 4 роки тому, над каміном Трамп повісив портрет Джорджа Вашингтона. З боків від нього розміщені портрети Александра Гамільтона, першого міністра фінансів країни, і Томаса Джефферсона, третього президента США.

Також в Овальному кабінеті знову з'явився бюст Вінстона Черчилля, котрий стоїть на столі біля каміна на тому самому місці, де його ставив Трамп і під час минулого президентського строку. Одним із незмінних елементів, який був і у Байдена, і у Трампа, є бюст Мартіна Лютера Кінга молодшого. Також новий президент США залишив і портрет Бенджаміна Франкліна. Його повісив Байден, аби підкреслити свою прихильність науці.

У 2021 році Байден не став замінювати золоті штори Трампа, тому вони також залишилися на місці.

Як змінився Овальний кабінет (зліва кабінет Байдена, справа – Трампа)

Серед іншого в Овальному кабінеті з'явилися срібні фігурки орлів – національного символу США. Блакитний килим Байдена замінили на нейтральний, а на стіні знову з'явився портрет Ендрю Джексона – сьомого президента США, якого обожнює Трамп.

В Овальному кабінеті також повернулися військові прапори для кожного роду служби – їх прибрали під час каденції Байдена.

Як змінився Овальний кабінет (зліва кабінет Байдена, справа – Трампа)

Як і більшість президентів, і Байден, і Трамп користувалися столом Resolute Desk, подарунком королеви Вікторії президенту Резерфорду Хейсу в 1880 році, тому тут немає жодних змін. Він виготовлений з деревини білого дуба та червоного дерева з HMS Resolute, британського військового корабля, який використовувався для дослідження Арктики.

Замість сімейних світлин Байдена в Овальному кабінеті з'явилися сімейні фото Трампа.

Як змінився Овальний кабінет (зліва кабінет Байдена, справа – Трампа)

Крім картин і статуй, президенти часто додають інші штрихи. Обама любив мати миску з яблуками на журнальному столику біля каміна. Байден тримав під рукою шоколадне печиво, а вже 20 січня в Овальному кабінеті з'явився великий букет квітів та квадратний золотий прес-пап'є з тисненим словом "Трамп".

Найцікавішою деталлю, яку повернув Трамп – червона кнопка виклику офіціанта з дієтичною Coca-Cola до Овального кабінету. Вона була встановлена під час попередньої каденції республіканця, й нині повернулася на своє місце.