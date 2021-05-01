В Індії горіла лікарня з хворими на COVID-19: багато загиблих

У штаті Гуджарат, що в Індії, у ніч проти 1 травня спалахнула пожежа у лікарні для хворих на коронавірус. Вогонь забрав життя 18 пацієнтів.

Пожежа трапилася у лікарні міста Бхаруч. Вона була однією з багатьох, де лікували хворих на коронавірус.

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Деталі трагедії

Займання сталося на першому поверсі чотириповерхової будівлі. На момент пожежі у лікарні перебували приблизно 60 – 70 людей. 18 з них, на жаль, загинули. Інших рятувальники змогли успішно евакуювати з приміщення.

Наразі причина загоряння невідома. Всі обставини розслідуватимуть індійські правоохоронці.



Пожежа у лікарні Індії / Фото АР



Рятувальники евакуювали приблизно 50 хворих / Фото АР

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