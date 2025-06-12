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24 Канал Новини світу В Індії літак упав на гуртожиток медколеджу: загинули багато студентів
12 червня, 13:41
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В Індії літак упав на гуртожиток медколеджу: загинули багато студентів

Тимур Єремьянц

В Індії 12 червня розбився пасажирський літак. Стало відомо, що він упав на гуртожиток медколеджу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Куди впав пасажирський літак у Індії

У місцевих ЗМІ повідомили, що літак упав прямо на їдальню гуртожитку студентів бакалаврату BJ Medical College у районі Мегхані-Нагар. Загинули багато студентів.

 