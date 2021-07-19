В Індії лютує негода: жертвами стали вже понад 20 людей
19 липня 2021 , 00:06Читать новость на русском
Джерело:"Сіньхуа"
Станом на 18 липня в індійському місті Мумбаї жертвами негоди стали понад 20 людей. Зливи спричинили обвалення будівель.
За даними місцевої мерії, у передмісті під вагою поваленого дерева обвалився будинок. Жертвами трагедії стали щонайменше 12 людей.
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Інше обвалення будівлі призвело до смерті як мінімум 3 мешканців, ще кілька людей опинилися під завалами,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, внаслідок злив підтопленими опинилися центральні вулиці міста. Довелося частково зупинити залізничне сполучення. Деякі райони залишилися без світла.
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- У липні 2021 року Європу накрили потужні зливи. Вони спричинили масштабні повені, які вчені вже назвали аномальними.
- Кількість загиблих у Європі вже перевищила 180 людей. Окрім того, відомо про сотні постраждалих та понад тисяча зниклих безвісти.
- В епіцентрі негоди опинилися Німеччина, Бельгія, Чехія та Австрія. Зокрема, у східній частині Баварії оголосили надзвичайний стан.
- Людей евакуйовують з особливо небезпечних ділянок.
- Через негоду між Німеччиною та Чехією довелося зупинити залізничне сполучення.
- Рятувальники закликають людей не легковажити і не ризикувати власним життям. Зокрема, просять не намагатися врятувати підтоплені гаражі та підвали.