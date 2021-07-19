В Індії лютує негода: жертвами стали вже понад 20 людей

19 липня 2021 , 00:06
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Джерело:

"Сіньхуа"

Станом на 18 липня в індійському місті Мумбаї жертвами негоди стали понад 20 людей. Зливи спричинили обвалення будівель.

За даними місцевої мерії, у  передмісті під вагою поваленого дерева обвалився будинок. Жертвами трагедії стали щонайменше 12 людей.

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Інше обвалення будівлі призвело до смерті як мінімум 3 мешканців, ще кілька людей опинилися під завалами,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок злив підтопленими опинилися центральні вулиці міста. Довелося частково зупинити залізничне сполучення. Деякі райони залишилися без світла.

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  • У липні 2021 року Європу накрили потужні зливи. Вони спричинили масштабні повені, які вчені вже назвали аномальними.
  • Кількість загиблих у Європі вже перевищила 180 людей. Окрім того, відомо про сотні постраждалих та понад тисяча зниклих безвісти.
  • В епіцентрі негоди опинилися Німеччина, Бельгія, Чехія та Австрія. Зокрема, у східній частині Баварії оголосили надзвичайний стан. 
  • Людей евакуйовують з особливо небезпечних ділянок.
  • Через негоду між Німеччиною та Чехією довелося зупинити залізничне сполучення
  • Рятувальники закликають людей не легковажити і не ризикувати власним життям. Зокрема, просять не намагатися врятувати підтоплені гаражі та підвали. 
Автор: Мар'яна Бекало