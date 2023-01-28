Вилетіли з однієї бази: в Індії розбились одразу два винищувачі

В Індії, у штаті Мадхья-Прадеш, розбилися одразу два літаки Військово Повітряних сил країни. Йдеться про винищувачі Су-30 та Mirage-2000.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що виліт обох винищувачів здійснювався з бази індійських ВПС у Гваліорі.

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Внаслідок авіакатастрофи є жертви

За даними Міноборони Індії, в Су-30 було два пілоти, а у Mirage 2000 – один пілот. З них двом вдалося катапультуватися, рятувальні служби здійснювали пошуки третього пілота.

Згодом NDTV повідомило про смерть одного з пілотів.

Що стало причиною падіння літаків

Зазначають, що слідчі вже почали розслідування причин катастрофи зіткнення літаків в повітрі.

Нагадаємо, що наразі військові навчання проводить Росія й Білорусь. Так, під час одного з останнім навчальних польотів, просто у повітрі, загорівся двигун МіГ-31.

Росія теж втрачає літаки на власній території. Так у жовтні в Росії розбилися два військові винищувачі. Перший інцидент стався 17 жовтня в Єйську, де розбився військовий літак Су-34.

Унаслідок авіатрощі загинуло щонайменше 15 людей, однак жертв може бути значно більше. На міському кладовищі знайшли близько 20 могил з загиблими.