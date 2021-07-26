Індію знову накрили проливні дощі: щонайменше 159 людей загинули

Влада повідомила, що кількість загиблих внаслідок затоплення та сильних зсувів ґрунту вже сягнула 159 людей.

Рятувальники продовжують шукати людей, які зникли безвісти. Таку інформацію влада оприлюднила після того, як країною пронеслись повені та зсуви ґрунту після сильних злив.

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У Індії внаслідок сильних повені та зсувів щонайменше 159 загиблих

Влада розповідає, що у країні – мусонні дощі, які й призвели до лиха. Найближчими днями синоптики прогнозують також подальшу негоду.

Станом на 25 липня відомо, що внаслідок негоди:

надзвичайники знайшли 149 загиблих у штаті Махараштра;

40 людей загинули через масштабний зсув ґрунту в селі Таліє на південь від Мумбаї;

унаслідок двох інших зсувів на південь від Мумбаї також загинули десятки людей.

Місцеві жителі пригадують, що десятки будинків негода зрівняла з землею за хвилини. Влада країни розповіла, що деякі люди не змогли врятувати жодних своїх речей, – вода піднімалась дуже швидко.

До речі, станом на 18 липня, в індійському місті Мумбаї жертвами негоди стали понад 20 людей.

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