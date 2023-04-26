Інфаркт в Ердогана не підтвердився: розсекретили справжню хворобу президента

Турецькі ЗМІ повідомили, що в Реджепа Ердогана 26 квітня стався інфаркт міокарда. Водночас інформація не підтвердилася. В адміністрації президента наголосили, що жодних проблем з серцем у турецького лідера немає.

Турецькому лідеру стало погано у прямому ефірі Ülke TV. Згодом стало відомо, що Ердоган скасовує майже усі події, заплановані на 27 квітня. Зокрема, не відбудеться його інтерв'ю відразу чотирьом ЗМІ.

Зверніть увагу "Я сильно застудив шлунок": Ердогану стало зле в прямому ефірі

ЗМІ заявили, що у турецького лідера – інфаркт міокарда. Повідомляли, що він стався у прямому ефірі. Водночас згодом в адміністрації президента почали спростовувати інформацію.

Там заявили, що Ердоган візьме участь у завантаженні палива АЕС Akkuyu. Також анонсували, що долучиться й Владімір Путін. Спершу він мав їхати туди, водночас згодом вирішив, що сидіти у бункері – таки безпечніше.

В Ердогана – "легка застуда"

Згодом віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що зі здоров'ям в Ердогана – все гаразд. Турецький лідер підхопив легку застуду. Водночас він перебуває на зв'язку з колегами.

Раніше сам Ердоган зауважив, що у нього проблеми зі шлунком. Турецький лідер вирішив залишатися вдома до кінця дня та відпочивати.