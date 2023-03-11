Інфекційні захворювання та мобілізація: кого вважають непридатним до служби

Через певні хвороби деякі чоловіки стають непридатними до військової служби під час воєнного стану. Однак переважно це не стосується інфекційних захворювань.

Відповідно до законодавства, інфекційні хвороби не звільняють від мобілізації у воєнний час, передає 24 Канал.

До теми Які хвороби звільняють від мобілізації: повний перелік

Загалом під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність людини визначає військово-лікарська комісія. Військовозобов'язаний проходить медогляд.

Деякі хвороби є протипоказанням до призову. Однак у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними. Мовиться про:

кишкові,

бактеріальні,

вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи,

вірусні геморагічні лихоманки,

вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових оболонок,

гельмінтози,

педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб.

Які винятки

Винятком є прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини. Це вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.

Також непридатні до військової служби хворі на важкі форми вірусних гепатитів. Також – люди з ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.